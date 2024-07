Vinicius après l’élimination du Brésil: «J’en suis responsable»

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant de la sélection brésilienne et du Real Madrid, Vinicius Junior, a reconnu mardi sa pleine responsabilité dans l’élimination le week-end dernier du Brésil de Copa America, après avoir reçu deux cartons jaunes qui l’ont empêché de participer au dernier match contre l’Uruguay au titre des quarts de finale.

La vedette du Real Madrid âgée de 23 ans a reconnu sur ses réseaux sociaux avoir écopé de « deux cartons jaunes évitables. (…) c’était mon erreur et je m’en m’excuse. Je sais écouter les critiques et les plus dures, croyez-moi, viennent de l’intérieur », a ajouté Vinicius.

Il a toutefois souligné « qu’heureusement, mon parcours avec l’équipe nationale ne fait que commencer. Avec mes coéquipiers, j’aurai l’opportunité de redonner à notre équipe la place qu’elle mérite ».

L’élimination du Brésil de Copa America a eu l’effet d’une bombe dans ce pays de 217 millions d’habitants où le football a rang d’une passion fanatique.

Le Brésil a été éliminé samedi après la défaite aux tirs au but (4-2) contre l’Uruguay, après égalité 1-1 dans le temps réglementaire.

Samedi dernier, Vinicius n’a pas joué contre l’Uruguay car il était suspendu pour avoir reçu deux cartons jaunes en phase de groupes. Le dernier carton lui a été infligé lors du match contre la Colombie, après six minutes de jeu.

L’élimination du Brésil est la neuvième en quarts de finale d’une compétition mondiale depuis 2002.

La Seleçao a subi une séquence de cinq revers consécutifs en quarts de finale des Coupes du monde (2006, 2010, 2014, 2018 et 2022) et quatre autres en Copa America (2011, 2015, 2016 et 2024).

S.L