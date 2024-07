Doublé du Raja: Mohamed Mhidia célèbre les Verts (VIDEO)

Mohamed Mhidia, le wali de la région Casablanca-Settat, a tenu une cérémonie mardi à l’académie du Raja de Casablanca, suite à l’exploit de l’équipe qui a remporté la Botola et la Coupe du Trône.

Nabila Rmili, la maire de Casablanca, a également tenu à récompenser les Verts après leur doublé historique en offrant au club un chèque de 500.000 dirhams.

Rappelons qu’après le sacre en Botola, le Raja s’est adjugé son 9e titre de Coupe du Trône (saison 2022-2023) en battant l’AS FAR sur le score de 2 buts à 1, en finale disputée lundi au Grand stade d’Agadir. Grâce à ce sacre, le RCA clôture en beauté une saison exceptionnelle, où il est resté invaincu.

Avec ce nouveau titre, le Raja se hisse à la 2e position des clubs les plus titrés dans cette compétition aux côtés de son rival le Wydad de Casablanca, et derrière son adversaire du jour, l’AS FAR (12 titres).

H.M.