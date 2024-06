Futsal : un international marocain rejoint le FC Barcelone

Khalid Bouzid (26 ans), joueur de l’équipe nationale du Maroc de Futsal rejoint officiellement le club du FC Barcelone. Le joueur né à Barcelone a évolué avec le club catalan entre 2014 et 2017 (en junior) et entre 2017 et 2019 en senior avant de rejoindre le Futbol Sala Garcia en 2019.

Pour rappel, Khalid Bouzid a remporté plusieurs titres en sélection marocain. Parmi eux, la Coupe d’Afrique à deux reprises (2020 et 2024), la Coupe arabe à trois reprises (2021,2022 et 2023) et la Coupe des Confédérations en 2023.