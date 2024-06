Euro 2024 : la Belgique, la Slovaquie et la Roumanie qualifiées pour les 8es

Par LeSiteinfo avec MAP

La Belgique s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro en faisant match nul 0-0 contre l’Ukraine qui quitte la compétition, mercredi à Stuttgart lors de la troisième et dernière journée du groupe E.

Sans briller, les Belges ont assuré l’essentiel face à l’Ukraine, non sans se faire quelques frayeurs en fin de match.

La Belgique prend la 2e place du groupe et retrouvera la France, deuxième du groupe D, lundi à Düsseldorf. Malgré ses quatre points, l’Ukraine termine à la 4e place du groupe, synonyme d’élimination.

La Slovaquie et la Roumanie qualifiées

La Slovaquie et la Roumanie se sont qualifiées pour les huitièmes de finale après leur match nul (1-1) lors de la troisième et dernière journée du groupe E de l’Euro-2024, mercredi à Francfort.

Une opération plus favorable à la Roumanie qui remporte le groupe et jouera son huitième mardi prochain à Munich contre le 3e du groupe A, C ou D. La Slovaquie, troisième, ne connaîtra, elle, son adversaire, le lieu et la date de son huitième qu’après les matches du groupe F qui se déroulent en soirée. La Belgique complète la liste des qualifiés de ce groupe.