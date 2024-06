Euro-2024: Gareth Southgate « clairement déçu » par les Three Lions

Par LeSiteinfo avec MAP

Bousculé pendant 90 minutes par les Danois et en panne d’idées (1-1), l’Angleterre a « clairement déçu » son entraîneur Gareth Southgate, pour sa deuxième sortie de l’Euro 2024, jeudi, à Francfort.

« On doit accepter le fait que, si on parle du match d’aujourd’hui, on n’a pas pressé avec assez d’intensité et on a perdu des ballons trop facilement et avec ces deux choses ensemble, c’est difficile d’avoir le contrôle du match », a admis l’entraîneur en conférence de presse.

« Cela a donné une prestation de plus en plus nerveuse au fil du match et il faudra progresser sur ces points si on veut aller loin dans ce tournoi », a-t-il ajouté.

Cette nouvelle prestation bâclée intervient après une victoire étriquée contre la Serbie (1-0), où l’Angleterre avait beaucoup subi en seconde période.

Avec quatre points, les Three Lions restent en tête du groupe C, mais « on est clairement déçu par ces prestations et on va devoir les analyser en profondeur et trouver des solutions aux problèmes que nous avons », a reconnu Southgate.