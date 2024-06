Euro 2024: Lewandowski disponible face à l’Autriche ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La Pologne, battue (2-1) par les Pays-Bas pour son entrée en lice à l’Euro-2024, espère le retour de sa star Robert Lewandowski vendredi (18h00) contre l’Autriche, avant de rencontrer l’équipe de France mardi prochain.

« La rééducation de Robert Lewandowski va dans la bonne direction, il devrait être de retour pour le match contre l’Autriche », a indiqué le sélectionneur polonais Michal Probierz après la défaite contre les Néerlandais. « On sera plus forts », a-t-il souligné. L’attaquant du FC Barcelone, sur le banc pour cette rencontre, s’est blessé à une cuisse lors du dernier match de préparation de la Pologne contre la Turquie (victoire 2-1) le 10 juin, quatre jours avant le début de l’Euro en Allemagne.

Depuis, le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection (82 buts) a repris l’entrainement collectif mardi et les examens sont positifs: une bonne nouvelle pour les Polonais mais qui pourrait arriver trop tard pour espérer voir l’avant-centre de 35 ans parmi les titulaires vendredi au Stade olympique de Berlin (18h00). Depuis ses débuts avec la Pologne en 2008, le joueur le plus capé (150 sélections), considéré comme l’un des meilleurs avant-centres du monde grâce à son jeu complet et sa taille redoutables dans la surface, a été très rarement absent. Et quand il l’a été, seulement à six reprises, cela n’a jamais été synonyme de très bons résultats (trois défaites, deux nuls, une seule victoire).

S.L.