Classement WTA: Top 10 inchangé, Osaka poursuit son ascension

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Top 10 du classement WTA, publié lundi, est resté inchangé et toujours dominé par Iga Swiatekn tandis que l’ancienne reine du circuit, la Japonaise Naomi Osaka, poursuit son ascension.

Derrière l’indétrônable Swiatek, l’Américaine Coco Gauff et la Bélarusse Aryna Sabalenka complètent le podium. Aucune des trois n’a joué la semaine dernière.

En bas du classement, Osaka, qui s’est arrêtée en quart de finale du tournoi de Bois-Le-Duc, poursuit sa remontée et gagne 12 places (113e). La Japonaise, de retour cette année après plus d’un an de pause, disputait aux Pays-Bas son premier tournoi sur gazon en cinq ans.

Classement WTA au 17 juin:

1. Iga Swiatek (POL) 11695 pts

2. Coco Gauff (USA) 7988

3. Aryna Sabalenka (BLR) 7788

4. Elena Rybakina (KAZ) 5973

5. Jessica Pegula (USA) 4625

6. Markéta Vondrousová (CZE) 4503

7. Jasmine Paolini (ITA) 4068

8. Zheng Qinwen (CHN) 4005

9. Maria Sakkari (GRE) 3980

10. Ons Jabeur (TUN) 3748

11. Danielle Collins (USA) 3532

12. Madison Keys (USA) 3343

13. Jelena Ostapenko (LAT) 3318

14. Daria Kasatkina (RUS) 3088

15. Liudmila Samsonova (RUS) 2830

16. Marta Kostyuk (UKR) 2240 (+1)

17. Emma Navarro (USA) 2238 (+1)

18. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2213 (+2)

19. Victoria Azarenka (BLR) 2205

20. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2178 (-4)

…

113. Naomi Osaka (JPN) 668