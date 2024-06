Qualif. Mondial 2026: Togo, RD Congo… Les résultats (3ème journée)

Par LeSiteinfo avec MAP

La 3e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026 qui a démarré ce mercredi a été marquée par un nul entre le Togo et le Soudan du Sud (1-1) et une victoire de la Sierra Leone et de la République Centrafricaine (RCA) face à Djibouti (2-1) et au Tchad (1-0).

Face à la modeste équipe du Soudan du Sud, le Togo a ouvert le score grâce à Khaled Narey (61e). Mais sept minutes plus tard, le joueur togolais Roger Aholou a marqué contre son camp, permettant aux Sud-Soudanais d’égaliser et de marquer leur deuxième point dans les qualifications. Malgré tous les changements offensifs opérés par Paulo Duarte, le Togo n’a pas réussi à reprendre l’avantage.

Les Éperviers devront ainsi redoubler d’efforts dans les prochains matchs pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2026.

Avec ce résultat, le Togo se place à la quatrième place du Groupe B, avec 3 points après trois journées, et le Soudan du sud pointe à la cinquième place avec 2 points.

Dans ce groupe, deux matchs se jouent demain jeudi : le Sénégal contre la RDC et la Mauritanie face au Soudan. Cette 3-ème journée sera cruciale pour les Lions de la Teranga qui chercheront à consolider leur position en tête du groupe.

Dans le groupe A, la Sierra Leone a battu Djibouti (2-1). Un succès qui permet à la Sierra Leone de se relancer dans un groupe dominé par l’Égypte (1er, 6 pts), qui avait gagné ses deux premiers matchs. Lors de leurs deux premières sorties, les Leones Stars avaient été battus par l’Égypte (2-0) et avaient fait match nul face à l’Éthiopie (0-0). De son côté, le Djibouti avait subi deux défaites, 1-0 contre la Guinée Bissau et 6-0 contre l’Égypte.

Dans le groupe I, la République centrafricaine a assuré à domicile en battant le Tchad (1-0). Cette première victoire donne de l’espoir aux partenaires de Geoffrey Kondogbia.

S.L.