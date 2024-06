Real Madrid-Borussia Dortmund: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Finale)

Le Real Madrid croise le fer ce samedi avec le Borussia Dortmund, en finale de la Ligue des champions.

Le club espagnol dispose de quasiment toutes ses forces vives pour le sommet disputé à Wembley, à l’exception de David Alaba et Aurélien Tchouaméni. Le milieu français, blessé à un pied, devrait être remplacé dans le « onze » de départ par son compatriote Eduardo Camavinga.

Par ailleurs, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a confirmé la titularisation du portier belge Thibaut Courtois, levant une des rares incertitudes concernant sa composition d’équipe. Le gardien de 32 ans, habituel N.1 à Madrid, a passé quasiment toute la saison à l’infirmerie. Revenu début mai à la compétition, il n’a disputé que quatre rencontres de championnat, sans encaisser le moindre but.

En son absence, l’Ukrainien Andriy Lunin a pris la relève avec brio, notamment en Ligue des champions. Ses arrêts sur les tirs au but de Bernardo Silva et Mateo Kovacic, en quart de finale retour à Manchester City, ont permis à Madrid de rester en vie. « Lunin a eu la grippe, ça ne lui a pas permis de s’entraîner ni de venir en même temps que nous. Il sera sur le banc et oui, Courtois sera dans les buts », a précisé l’entraîneur italien vendredi en conférence de presse. La dernière apparition de Courtois en compétition européenne remonte à la demi-finale retour perdue contre Manchester City la saison précédente.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports HD2, beIN Sports HD1, Canal+ France, TF1 HD France, beIN Sports HD1 English, beIN Sports HD1 French et ZDF HD.

H.M.