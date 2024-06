Raja-Wydad: tout ce qu’il faut savoir avant le derby

Le Raja de Casablanca disputera un derby crucial face au Wydad pour le compte de la 29e journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, avec comme enjeu de s’accrocher dans la course au titre, tandis que le leader, l’AS FAR cherchera à profiter de ce duel casablancais relevé et indécis pour s’approcher plus du sacre, voire sceller le sort du championnat avant la dernière journée.

Le Raja, dauphin (67 pts) à un point du leader, est condamné à signer le meilleur résultat possible lors du derby face au Wydad pour, au moins, garder un écart abordable, sinon profiter d’un faux pas des Militaires pour s’emparer de la tête du classement et maintenir vif l’espoir de remporter le titre au finish.

Devant un Wydad touché dans son orgueil, après sa défaite lors de la précédente journée devant l’Olympic de Safi (0-1), les Verts ne doivent pas se fier à l’écart de niveau actuel entre eux et leur éternel rival, qui jouera toutes ses cartes pour sortir indemne de ce duel et faire oublier une saison décevante à tous les niveaux.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia HD.

S.L.