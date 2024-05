Surf : Ramzi Boukhiam devient numéro 11 mondial

Le SHISEIDO Tahiti Pro, Presented by Outerknown, s’est terminé hier à Tahiti dans des vagues incroyables et le surfeur Marocain Ramzi Boukhiam s’est hissé jusqu’en demi-finale, se classant ainsi 3e de la compétition. Ce résultat est son meilleur cette saison sur le Championship Tour (CT) et le propulse à la 11e place du classement mondial.

Pour rappel il reste 3 étapes du CT au Salvador, Brésil et Fiji avant les Finales WSL. Seuls les 5 premiers du classement se disputent le titre mondial, Ramzi pourrait entrer dans cette discussion s’il continue sur sa belle lancée sur les étapes à venir.