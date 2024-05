BAL2024: l’entraîneur du FUS s’exprime après la victoire face à Al Ahly

Par LeSiteinfo avec MAP

La victoire du Fath Union Sports (FUS) de Rabat contre Al Ahly d’Egypte, tenant du titre, en match de classement comptant pour la Basketball Africa League (BAL) 2024, est bonne pour le moral de l’équipe et permettra d’aborder le reste de la compétition avec plus de confiance, a indiqué vendredi à Kigali l’entraîneur du FUS Said El Bouzidi.

S’exprimant en conférence de presse d’après-match, à l’issue de la victoire (89-78) en ouverture de la compétition qui se tient du 24 mai au 1er juin dans la capitale rwandaise, le coach marocain a souligné que la victoire était méritée face à l’une des meilleures équipes en Afrique, expliquant que la solidité défensive, le jeu collectif et la prise des bonnes décisions en attaque ont été des facteurs déterminants dans ce succès.

« Cette victoire permet à l’équipe du FUS de rencontrer le 8ème du classement, à savoir Capte Town Tiger (Afrique du Sud), » a-t-il tenu à préciser.

Saluant le niveau de la compétition lors de cette BAL 2024 par rapport aux éditions précédentes, Said Bouzidi a noté que l’Afrique regorge de talents exceptionnels capables de contribuer au développement du basketball africain.

Pour sa part, le joueur du FUS Abdelhakim Zouita s’est félicité de cette victoire face au Champion d’Afrique, notant que ses coéquipiers sont conscients que le plus important est de remporter les matchs à élimination directe pour continuer à concourir pour ce titre continental.

De son côté, l’entraîneur d’Al Ahly Augustí Julbe Bosch a félicité les joueurs du FUS de Rabat pour leur victoire, notant que l’équipe marocaine a été la meilleure et « a tout fait pour remporter cette rencontre ».

« Al Ahly essaiera de corriger ses erreurs lors des prochaines rencontres pour tenter de réaliser son deuxième sacre consécutif dans cette compétition, » a-t-il dit.

Le représentant du basketball marocain à cette édition de la BAL jouera dimanche en quart de finale contre les Sud-Africains du Cape Town Tigers, qui se sont inclinés (87-76) dans l’autre match de classement face aux Libyens d’Al Ahly.

Fruit d’un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et NBA Afrique, la BAL 2024 connaît la participation de 8 équipes, à savoir le FUS de Rabat, le Petro Atletico (Angola), Al Ahly (Égypte), Al Ahly (Libye), Rivers Hoopers (Nigeria), AS Douanes (Sénégal), Cape Town Tigers (Afrique du Sud) et US Monastir (Tunisie).

S.L.