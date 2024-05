Abderrazak Hamdallah de retour en sélection ?

Abderrazak Hamdallah ne sera pas retenu pour le prochain stage de préparation des Lions de l’Atlas pour les matchs face à la Zambie et au Congo, en marge des qualifications pour le Mondial 2026.

Selon une source de Le Site info, l’international marocain a été écarté pour cause de blessure. «Ses récentes déclarations à l’encontre de Walid Regragui ne sont pas derrière cette décision», confie notre source. Al Ittihad a d’ailleurs annoncé récemment que Hamdallah a contracté une blessure au niveau de la cuisse et aura besoin de quelques jours de repos. Le joueur a ainsi été incapable de participer aux derniers matchs du club.

A noter que l’attaquant n’a pas non plus été convoqué au dernier stage de la sélection nationale, en janvier dernier, et n’a donc pas pris part aux rencontres amicales face à l’Angola et à la Mauritanie.

H.M.