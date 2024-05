Grand Prix Lalla Meryem de tennis : coup d’envoi de la 22è édition

Par LeSiteinfo avec MAP

Le coup d’envoi de la 22è édition du Grand Prix la princesse Lalla Meryem de tennis, organisée au club l’Union sportive des cheminots du Maroc (USCM) sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, a été donné samedi à Rabat.

Les journées de samedi et dimanche sont réservées aux qualifications, tandis que les matches du tableau final débuteront lundi selon le programme qui sera arrêté en fonction du tirage au sort prévu plus tard dans la journée. Le tournoi prendra fin le 25 courant. Cette édition connaît la participation de 60 joueuses de 23 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Australie, dont 30 tenniswomen classées dans le top 100 mondial WTA, à leur tête la tenante du titre italienne Lucia Bronzetti, 48è mondiale dans le dernier classement WTA.

Cette édition se distingue également par la participation au tableau final de l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, classée 47è mondiale et l’Italienne Elisabetta Cocciaretto, 56è mondiale, ainsi que trois joueuses marocaines, à savoir Aya El Aouni, victorieuse de deux titres consécutifs au tournoi W15 à Antalya en Turquie les 5 et 12 mai courant, Yasmine Kabbaj et Malak El Allami.

Ce prestigieux tournoi enregistre en outre la présence de l’ancienne N.1 mondiale, la Roumaine Simona Halep, qui avait remporté les tournois de Roland-Garros et Wimbledon en 2019 et de l’Espagnole Paula Badosa, ancienne deuxième joueuse mondiale, en tant qu’invitées d’honneur. La lauréate du Grand Prix la princesse Lalla Meryem de tennis, doté d’une prize money de 267.000 dollars, empochera un total de 250 points au classement WTA, tandis que la finaliste obtiendra 163 points. Les deux joueuses éliminées au terme des demi-finales recevront, elles, 98 points en individuel, soit le même nombre de points que gagneront les trois premières chez les doubles.





Le titre de la précédente édition était revenu à l’Italienne Lucia Bronzetti après sa victoire en finale face à l’Autrichienne Julia Graber 4-6, 7-5, 7-5.

S.L.