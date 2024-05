Rachid Taoussi de retour en Botola ?

L’Olympique de Safi souhaite s’attacher les services de Rachid Taoussi pour qu’il prenne les rênes de l’équipe à partir de la prochaine saison.

Selon des informations exclusives de Le Site info, les dirigeants tiennent à recruter Taoussi pour remplacer Zakaria Abboub dont le club s’est séparé il y a quelques semaines. Maintenant, les exigences salariales de l’entraîneur marocain risquent de freiner les ardeurs de l’OCS qui, traversant une crise financière, serait incapable de verser un salaire oscillant entre 80.000 et 100.000 dirhams.

On apprend également qu’en plus de Taoussi, deux autres entraîneurs sont dans le viseur du club. Il s’agit d’Amine El Kerma et de Réda Hakam.

Rappelons que l’OCS est 6ème au classement de la Botola avec 38 points.





H.M.