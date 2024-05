Finale de la Coupe de la CAF : un avion privé pour transporter la RS Berkane au Caire

La délégation de RS Berkane décollera ce jeudi de l’aéroport d’Oujda-Angad en direction de l’aéroport international du Caire via un vol direct de 4h30 et ce afin d’offrir aux joueurs et au staff les conditions les plus appropriées et leur éviter le trajet fatiguant : Oujda-Casablanca, Casablanca-le Caire.

Il est prévu que les joueurs de la RSB arrivent au Caire jeudi après-midi. Les joueurs prendront part à 3 séances d’entraînement au Stade international du Caire avant le match prévu dimanche soir.

Pour rappel, le match aller qui a eu lieu à Berkane s’était soldé par la victoire de la RSB sur le score de deux buts à un. La RSB espère revenir avec la Coupe et prendre ainsi sa revanche sur le Zamalek, qui les a battus en finale de la Coupe de la CAF en 2019.