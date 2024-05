Coupe de la CAF: retour sur la victoire de la RS Berkane face au Zamalek

La Renaissance de Berkane a battu l’équipe égyptienne du Zamalek sur le score de 2 buts à 1, en match aller de la finale de la Coupe de la confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche soir au stade municipal de Berkane, prenant une option pour le sacre avant le match retour, prévu le 19 mai au Caire.

Issoufou Dayo a ouvert la marque pour les Oranges à la 13e minute en transformant un penalty, avant que Adil Tahif ne creuse l’écart (32e). Les Egyptiens ont réduit l’écart par le biais de Seifeddine Jaziri (46e).

Dès l’entame du match, les Berkanis ont mis sous pression la défense du Zamalek pour tenter d’ouvrir le score, ce qu’ils sont parvenus à faire grâce au penalty concrétisé par le capitaine Issoufou Dayo.

Menés au score, les Egyptiens ont connu un sursaut avec des occasions repoussées par la défense berkanie, avant que Adil Tahif, superbement servi par Mohamed Mourabit sur coup franc, n’inscrive le deuxième but de la Renaissance de Berkane de la tête.





A la reprise, le Zamalek est monté en puissance, parvenant à surprendre la RS Berkane en réduisant l’écart dès le début de la seconde période grâce à Seifeddine Jaziri.

Dans un remake de la finale de l’édition 2019 marquée par le sacre des Cairotes aux tirs au but, les Berkanis ont abordé cette rencontre avec un état d’esprit revanchard pour prendre l’avantage en vue du match retour, et décrocher un troisième sacre continental, après ceux de 2020 et 2022.

S.L