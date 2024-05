Quel avenir pour Yahya Attiat Allah ?

Yahya Attiat Allah s’apprête à quitter son club, le FK Sotchi, qui a été relégué en 2ème division.

Contacté par Le Site info, Mohcine El Mouadi, son agent, a indiqué que certains clubs d’Europe sont intéressés par le Lion de l’Atlas. «Un club français et un autre italien ont déjà formulé des offres. Des formations arabes souhaitent également s’attacher les services de Attiat Allah. Et contrairement aux rumeurs qui circulent, il ne s’agit pas d’Al Ahly et de Pyramids», assure El Mouadi, soulignant qu’aucune décision n’a encore été prise concernant l’avenir de l’ancien joueur du Wydad de Casablanca. Et d’ajouter que le FK Sotchi se dit ouvert à toutes les propositions.

D’après les rumeurs qui couraient, Al Ahly souhaite recruter Yahya Attiat Allah pour remplacer le Tunisien Nabil Maâloul dont les prestations ne sont plus à la hauteur des espérances des supporters.

Le club égyptien avait déjà exprimé son intérêt pour le joueur lorsque celui-ci évoluait dans les rangs du Wydad. Mais les dirigeants du WAC avaient refusé de le laisser partir à l’époque.





H.M.