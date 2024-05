Le Wydad veut se séparer de Hamdou El Haouni

Le Wydad de Casablanca souhaite se séparer de Hamdou El Haouni l’été prochain à cause de sa baisse de forme.

Selon une source de Le Site info, les dirigeants veulent se réunir avec le joueur libyen et son agent afin de parvenir à un accord à l’amiable, rappelant que son contrat court jusqu’en 2025.

El Haouni n’a pas disputé plusieurs matchs cette saison avec le WAC à cause de ses nombreuses blessures. Son niveau a d’ailleurs considérablement baissé après avoir signé pour les Rouge et Blanc en provenance de l’Espérance de Tunis. Il occupe le banc de touche depuis plusieurs mois et a perdu sa place au sein de la sélection libyenne.

A noter que le WAC cherche à se séparer de ses joueurs étrangers afin de recruter d’autres lors du prochain mercato. Le club veut mettre également fin à l’aventure d’Ilyes Chetti et ne compte pas activer l’option d’achat de l’attaquant nigérian Ad Oguns.





