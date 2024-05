Real Madrid-Bayern Munich : Walid Regragui sera dans les tribunes

Le sélectionneur national, Walid Regragui, voyagera en début de semaine prochaine à Madrid pour assister au sommet prévu mercredi entre le Real Madrid et le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Regragui a décidé de se rendre en Espagne pour suivre la performance des deux Lions de l’Atlas, Ibrahim Diaz et Noussair Mazraoui.

Le sélectionneur national rencontrera les joueurs avant d’annoncer la liste de l’équipe nationale marocaine pour les matchs contre la Zambie et le Congo. Les deux matchs comptent pour les qualifications à la Coupe du monde 2026.

Regragui devrait également entreprendre une courte tournée européenne après avoir assisté au match entre le Real Madrid et le Bayern, afin de rencontrer certains membres de l’équipe nationale. Regragui était récemment en Arabie Saoudite où il a rencontré Yassine Bounou et Ghanem Saïss. Ce dernier reviendra en sélection après avoir été absent lors des matchs amicaux contre l’Angola et la Mauritanie.