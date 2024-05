Tennis : Complexe El Amal, avenir du CMC et USM… Nabila Rmili dit tout (VIDEO)

Nabila Rmili, maire de la ville de Casablanca a livré plus de détails sur des questions qui tourmentent les amateurs du tennis au Maroc notamment celles liées à la rénovation du Complexe El Amal en vue d’abriter à nouveau le trophée Hassan II de tennis, et la question de l’avenir de deux clubs de la métropole, à savoir, le CMC et l’USM.

Dans une interview accordée à nos confrères de l’Infomédiaire, Nabila Rmili a souligné que le complexe El Amal renaîtra bientôt de ses cendres. « Nous venons de passer la convention, les travaux vont incessamment démarrer pour la réhabilitation du complexe Al Amal. Notre but ultime est de faire revenir l’emblématique Trophée Hassan II de tennis à la ville de Casablanca », a-t-elle dit.

En ce qui concerne les clubs du CMC et de l’USM, la maire a indiqué que les deux clubs ne seront pas rasés et resteront donc en activité, car « ils font partie du patrimoine de la ville ». De quoi rassurer l’ensemble des amateurs de la balle jaune au Maroc.