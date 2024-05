Hakim Ziyech attise les convoitises en Arabie Saoudite

Plusieurs clubs saoudiens sont sous le charme de Hakim Ziyech qui signe de bonnes prestations en sélection et en club.

Selon le journal turc «Assabah», le Lion de l’Atlas a reçu, lors du dernier mercato, une offre alléchante de la part d’Al Shabab de Romain Saiss, précisant qu’un contrat de deux ans et demi et un salaire annuel de 37,5 millions d’euros lui ont été proposés. Toutefois, Ziyech avait refusé cette offre et préféré poursuivre son aventure en Europe.

Aujourd’hui, de nombreux clubs d’Arabie Saoudite sont toujours intéressés par l’international marocain et souhaitent s’attacher ses services lors de la prochaine fenêtre de transferts. Le joueur va-t-il céder à la presse du « Khalij » où va-t-il rester en Europe ?

H.M.