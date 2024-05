Zenata Top 32 : 1er championnat national de surf et bodyboard organisé à Zenata

La Société d’Aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), a organisé un événement majeur de surf et de bodyboard, le « Zenata Top 32 », les 27 et 28 avril 2024, marquant ainsi l’ouverture de la saison surf et bodyboard du circuit officiel national Ligue PRO 24. Cet événement a été réalisé en étroite collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Surf (FRMS) et l’Association des Jeunes Surfeurs de Skhirat (AJSS).

L’évènement, qui s’est déroulé sur la plage de Zenata, a été marqué par la participation des 32 meilleurs surfeurs et 32 meilleurs bodyboardeurs nationaux ainsi que la tenue d’une compétition inter-écoles réunissant

plusieurs écoles de Casablanca et Rabat.

En marge de cet évènement qui a compté la participation de plusieurs partenaires, des activités et ateliers au profit du grand public se sont tenus notamment des cours de surf, sessions d’initiation à la pêche, yoga, ainsi que

des ateliers de recyclage et de détection de métaux sur la plage.

Une opération de nettoyage de plage a été également organisée avec la participation de plus de 400 enfants, une partie de cette récolte a été utilisée lors des ateliers de recyclage pour fabriquer des objets. Cette initiative

écoresponsable souligne l’engagement de la SAZ en matière de sensibilisation à la protection de l’environnement côtier.





A travers cet événement, Zenata se positionne en tant que destination touristique attrayante et incontournable aussi bien pour le Grand public que pour les amateurs et professionnels des sports nautiques.