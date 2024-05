Ligue des Champions : où et quand voir Borussia Dortmund-Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain se rend ce mercredi soir au Signal Iduna Park pour affronter le Borussia Dortmund dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des champions.

L’équipe parisienne a réalisé une remontada historique contre le FC Barcelone en quart de finale, perdant le match aller 3-2 et remportant le match retour 4-1. De l’autre côté, le Borussia Dortmund s’est également qualifié de la même manière, en battant l’Atlético Madrid 4-2 lors du match retour après avoir perdu le match aller 2-1.

Les deux équipes se sont affrontées dans le même groupe lors de cette saison de la Ligue des champions avec l’AC Milan et Newcastle. Le Borussia Dortmund a terminé premier du groupe et le Paris Saint-Germain deuxième. Le PSG a battu Dortmund à domicile et le match en Allemagne s’est terminé par un match nul.

Le match sera diffusé sur la chaîne Bein Sports HD1, Bein Sports HD2.