Ligue des Champions : où et quand voir Bayern Munich-Real Madrid?

Par LeSiteinfo avec MAP

Ce soir, le stade de l’Allianz Arena accueille le match aller des demi-finales de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid.

Le Bayern Munich cherche à tirer profit de l’avantage du terrain et du public pour obtenir un résultat positif dans ce match aller, avant de se rendre au stade Santiago Bernabeu pour le match retour à Madrid. Le match promet une confrontation spéciale entre les stars marocaines du Real Madrid, Ibrahim Diaz, et du Bayern Munich, Nasser Mazraoui, ce qui ajoute de la valeur et de l’intérêt à ce match pour les supporters marocains.

Le coup d’envoi de cette affiche est prévu à 20h00 et sera diffusé sur les chaînes suivantes : beIN Sports HD2, beIN Sports HD1, Sky Sport et Canal 5.