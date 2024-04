Un ex-joueur congolais du Wydad Casablanca se convertit à l’Islam

Le Club d’Al-Kuwait a annoncé, hier, via son compte X (ex Twitter) que son défenseur vedette, l’international congolais et ancienne star du Wydad, Arsène Zola, s’est converti à l’islam.

Dans sa publication, l’équipe koweïtienne a expliqué que l’ancien joueur du Wydad s’est converti à la religion islamique, mardi soir, à la mosquée Zaid Muhammad Al-Mailem et a changé son nom en « Malik », et ce en présence des responsables administratifs, techniques et médicaux de l’équipe.

Pour rappel, le club koweïtien avait recruté Arsène Zola du Wydad Athletic Club, lors du dernier mercato hivernal, en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec possibilité de rachat de son contrat.