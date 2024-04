Marathon des sables (2è étape) : un trio marocain en tête

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Marocains Rachid El Morabity, Mohamed El Morabity et Aziz Yachou ont remporté, lundi, dans l’ordre, les trois premières places de la deuxième étape du Marathon des Sables, courue entre Djbel Tafraout et Djbel El Otfal, près de Ouarzazate (40,8 km).

Les trois coureurs marocains ont signé le même chrono (3h 11min 38sec).

Au classement général, Mohammed El Morabity, sacré neuf fois champion, a conservé sa première place avec 5h 22 min 47sec, devançant son frère Rachid (5h 23min 13sec), tandis que l’autre marocain Aziz Yachou termine au pied du podium (5h 23min 16sec). Chez les femmes, la Marocaine Aziza El Amrany s’est illustrée en s’adjugeant cette deuxième étape en 4h 8min 12sec, consolidant ainsi sa place aux commandes du classement général.

La deuxième place est revenue à sa compatriote Aziza Raji, qui a parcouru cette étape en 4h 28min 34 sec, suivie de la Néerlandaise Adriana Moser (4h 38min 56sec). Mardi, les concurrents auront rendez-vous avec l’étape la plus longue et difficile de la 38è édition du Marathon des sables, qui sera disputée avec départ et arrivée à Djbel El Otfal.