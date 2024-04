Tennis: Novak Djokovic bat un nouveau record

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Serbe Novak Djokovic continue de dominer le classement ATP publié lundi et devient, à 36 ans et 322 jours, le plus vieux N.1 mondial depuis la création de ce classement en août 1973.

Le Serbe, engagé à partir de mardi au Masters 1000 de Monte-Carlo pour lancer sa saison sur terre battue, a ravi dimanche ce record de longévité à Roger Federer, qui le détenait avec 36 ans et 320 jours.

L’Italien Jannik Sinner conserve sa place de dauphin avec seulement 65 points d’avance sur l’Espagnol Carlos Alcaraz dans ce classement qui ne voit qu’un changement dans le Top 10: le Polonais Hubert Hurkacz, vainqueur dimanche de son premier titre sur terre battue à Estoril, gagne deux places (8e) et relègue le Norvégien Casper Ruud à la 10e position.

1. Novak Djokovic (SRB) 9725 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 8710

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8645

4. Daniil Medvedev (RUS) 7165

5. Alexander Zverev (GER) 5415

6. Andrey Rublev (RUS) 4890

7. Holger Rune (DEN) 3795

8. Hubert Hurkacz (POL) 3665 (+2)

9. Grigor Dimitrov (BUL) 3540

10. Casper Ruud (NOR) 3465 (-2)

11. Alex De Minaur (AUS) 3355

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3175

13. Taylor Fritz (USA) 2765

14. Ben Shelton (USA) 2490 (+2)

15. Ugo Humbert (FRA) 2425 (-1)

16. Tommy Paul (USA) 2350 (-1)

17. Karen Khachanov (RUS) 2005

18. Alexander Bublik (KAZ) 1992

19. Sebastián Báez (ARG) 1955

20. Adrian Mannarino (FRA) 1875