Bundesliga: Leverkusen tout proche de détrôner le grand Bayern

Le Bayern Munich s’est incliné samedi soir sur sa pelouse contre le Borussia Dortmund (2-0), pour la première fois depuis près de 10 ans, et voit le Bayer Leverkusen s’envoler en tête pour se rapprocher d’un premier titre de champion d’Allemagne.

A sept journées de la fin de la Bundesliga, Leverkusen compte désormais 13 points d’avance sur le Bayern (73 contre 60), et dispose de quatre jokers pour mettre fin à plus d’une décennie hégémonique bavaroise sur le football allemand entamée au printemps 2013 et 11 titres consécutifs.





De son côté, Dortmund a réalisé un très bonne opération dans la lutte pour la quatrième place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions, puisqu’un peu plus tôt dans l’après-midi, le RB Leipzig n’a pu faire mieux que match nul contre Mayence (0-0). Dortmund prendre trois points d’avance (53 contre 50).