Interrogé sur le racisme, Vinicius fond en larmes (VIDEO)

L’Espagne et le Brésil disputeront, mardi soir à Madrid, un match amical sous le signe de la lutte contre le racisme, alors que le pays ibérique peine toujours à endiguer les discriminations raciales de ses stades.

Cette rencontre programmée à 21H30 au Santiago-Bernabéu est « un cri pour l’égalité et la tolérance », écrit la sélection espagnole dans sa campagne de communication « une seule peau ».

L’attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, en est la victime la plus fréquente, avec notamment un épisode à Valence en 2023 qui avait provoqué l’indignation internationale et avait poussé les instances sportives à reconnaître que le pays avait « un problème » avec les discriminations raciales.

Vinicius a déclaré, lundi, que son « envie de jouer » au football « diminuait » au fur et à mesure que les incidents racistes à son encontre s’accumulent en Espagne, au cours d’une conférence de presse où il a fondu en larmes.

« Je vois cela depuis longtemps, et à chaque fois que cela arrive je me sens plus triste, et à chaque fois j’ai moins envie de jouer », a-t-il expliqué en essuyant ses larmes.

Le sélectionneur de la Roja Luis De la Fuente a souhaité que son équipe, battue 1-0 à Londres par la Colombie vendredi, se montre « à la hauteur de tout ce qui est généré autour d’un match comme celui-ci », avec « plus de lumière et d’attention ».

Fréquemment pris pour cible par les supporters adverses, « Vini », devenu malgré lui un leader de la lutte antiraciste, a néanmoins assuré qu’il n’avait « jamais pensé » à quitter le Real, car « ce serait donner raison aux racistes ».

S.L.