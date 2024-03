Walid Regragui tacle un journaliste, la Toile s’enflamme (VIDEO)

Lors de la conférence de presse tenue jeudi en marge du match Maroc-Angola, Walid Regragui a défrayé la chronique en interrompant un journaliste au moment où celui-ci posait une question sur Brahim Diaz.

Le sélectionneur national n’a pas apprécié que le journaliste n’utilise que le nom de famille du joueur et n’a pas manqué de le lui faire savoir. «Brahim Abdelkader, Brahim Abdelkader… Ajoute Diaz à la fin si tu veux», a taclé le coach.

La vidéo de Regragui a fait le tour de la Toile et fait réagir de nombreux internautes. La plupart ont estimé que la réaction du sélectionneur était déplacée est excessive, l’appelant à revoir son attitude qualifiée d’ «hautaine». Certains l’ont même accusé d’avoir pris la grosse tête après l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde.

«Ce n’est pas la première fois qu’il réagit de la sorte. Il commet de plus en plus de bourdes médiatiques», «Où est le mal que le journaliste l’appelle Diaz ?», «Je crois qu’il est encore sous le choc après l’élimination précoce de la CAN 2023»… peut-on lire entre autres commentaires sur les réseaux sociaux.

Rappelons que les Lions de l’Atlas croisent le fer ce vendredi avec l’Angola pour le compte des préparatifs de la CAN 2025 et des éliminations du Mondial 2026.

H.M.