Marathon des Sables : la 38e édition prévue du 12 au 22 avril prochain

Par LeSiteinfo avec MAP

La 38ème édition du Marathon des Sables (MDS) se déroulera du 12 au 22 avril prochain dans le Sahara marocain, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Les participants vont devoir parcourir 252 km répartis sur 6 étapes, soit la plus longue distance chronométrée jamais proposée dans l’histoire du MDS, lit-on dans un communiqué des organisateurs. Près de 900 athlètes de 58 pays sont attendus à cette édition pour « vivre une aventure humaine et sportive qui les poussera à explorer leurs limites », poursuit la même source.

« Cette édition s’annonce à la fois difficile mais aussi très agréable pour tous les participants. Parmi eux, nous retrouverons chez les élites, les frères El Morabity avec Rachid et Mohammed, Ahmed Oukhalfen formeront la Team TGCC, Aziza El Amrany révélation de l’édition 2023, les frères Yachou en embuscade et Aziza Raji pour la Team SOFAC, les frères Amaoui et Mohamed Rahmoun pour Volkswagen Maroc, mais aussi le traileur français Yoann Stuck », ajoute le document. Le MDS est une course à pied, ouverte aux marcheurs, en 6 étapes, en autosuffisance alimentaire et en allure libre sur une distance de 252 kilomètres, avec obligation pour le concurrent de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoires).

Cette compétition multi-étapes teste non seulement la résilience physique mais aussi mentale, se démarquant par son extrême difficulté. L’édition 2024 du Marathon des Sables se profile comme particulièrement remarquable, en introduisant des nouveautés en termes d’autosuffisance et d’innovations durables, tout en étant la plus longue de son histoire, conclut le communiqué.