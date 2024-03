Botola: AS FAR, Raja… Le programme de la 23ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

A seulement sept journées du dénouement de la saison 2023-2024 de la Botola Pro « D1 » Inwi, le duo de tête composé de l’AS FAR et du Raja Casablanca semble le mieux placé dans la course au titre, avec respectivement 15 et 11 points d’avance sur le troisième, le FUS Rabat.

L’AS FAR, qui enchaîne les victoires depuis plusieurs journées, semble inarrêtable en ce moment, mettant toutes les chances de son côté pour conserver son titre. Face au rythme effréné de l’AS FAR, le Raja n’a quasiment plus le droit à l’erreur sous peine de se voir distancer par les Militaires.

A l’occasion de la 23è journée, prévue de vendredi à dimanche, le Raja (2è, 48 points) devra se montrer sous son meilleur jour pour l’emporter sur la pelouse du FUS Rabat, solide troisième du championnat avec 38 points, qui veut rester, pour sa part, sur sa dynamique victorieuse, après son succès 1-0 face au Chabab Mohammedia lors de la précédente journée.

L’AS FAR, leader avec 52 points, qui a profité de son match en retard mercredi contre la Renaissance Berkane pour signer une victoire précieuse (2-1) et creuser l’écart en tête (+4 points) sur son poursuivant direct, le Raja, affrontera le Youssoufia Berrechid, la lanterne rouge (14 points) dans un match aux antipodes, afin de garder l’avantage dans la course au titre.

En bas du classement, outre le Youssoufia Berrechid, qui peine à remonter au classement, plusieurs équipes voient le spectre de la relégation planer sur eux, à savoir le Hassania Agadir (11è, 23 pts), le Chabab Mohammedia (12è, 22 pts), l’Ittihad Tanger et le Mouloudia Oujda (13ès, 21 pts) et la JS Soualem (15è, 19 pts).

Pour échapper à la zone de turbulences, ces équipes tenteront de signer des résultats positifs lors de cette 23è journée, mais leur tâche ne sera pas facile ce qui laisse présager des rencontres âprement disputées.

Voici le programme de la 23è journée:

– Vendredi 08 mars:

19h00: Chabab Mohammedia – Jeunesse Salmi

– Samedi 09 mars:

16h00: Wydad Casablanca – Union Touarga

18h00: Olympic Safi – Mouloudia Oujda

20h00: Maghreb Fès – Ittihad Tanger

– Dimanche 10 mars:

15h00: Moghreb Tétouan – Renaissance Zemamra

15h00: Hassania Agadir – Renaissance Berkane

17h00: FUS Rabat – Raja Casablanca

19h00: Youssoufia Berrechid – AS FAR

S.L.