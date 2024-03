Hakimi répond aux accusations d’infidélité de Hiba Abouk (PHOTO)

Achraf Hakimi, star des Lions de l’Atlas et du PSG, a répondu à son ex-conjointe, Hiba Abouk, qui l’a accusé de multiples infidélités lors d’une interview accordée au journal espagnol « AS ». Le joueur marocain a publié un message sur son compte Instagram où il répond indirectement aux propos de la mère de ses enfants.

« Crois seulement la moitié de ce que tu vois et ne crois pas ce que tu n’as pas vu », a écrit Achraf Hakimi en langue espagnole.

Dans ses déclarations au magazine « AS », Hiba Abouk a dit : « Je suis réservée concernant ma vie. C’est une décision (la séparation) que j’ai prise pour être libre. J’ai vécu la pire année de ma vie, mais elle est terminée. Mes enfants sont toujours ma priorité dans la vie. J’ai pris la décision de me séparer uniquement pour eux. J’ai beaucoup réfléchi à la question, j’en lui ai parlé. Je pense que l’infidélité tue l’amour. Je pourrais pardonner une infidélité conjugale, et je l’ai fait plus d’une fois, mais parfois, il y a des erreurs sur lesquelles il faut se remettre en question après qu’elles se soient produites, et certaines erreurs sont difficiles à surmonter. »

Hiba Abouk a conclu son entretien ainsi : « C’était une décision très difficile pour moi parce que j’ai tout laissé derrière moi, ma famille était divisée. J’ai quitté mon mari, je suis retournée à mon travail, j’ai pris mes enfants, je suis retournée à Madrid, et je vais recommencer une nouvelle vie ».

Il convient de mentionner qu’Achraf Hakimi et Hiba Abouk s’étaient séparés après la Coupe du Monde 2022 qui s’est déroulée au Qatar. Ils ont deux enfants ensemble : Amine, né en 2020, et « Naïm », né en 2022.