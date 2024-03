Lions de l’Atlas: ces joueurs clés risquent de perdre leur place en sélection

Walid Regragui s’apprête à dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les matchs amicaux face à l’Angola et à la Mauritanie.

La tâche ne sera pas facile pour le sélectionneur national vu que plusieurs joueurs clés de l’équipe sont en mauvaise posture au sein de leurs clubs, dont Sofyan Amrabat. Le milieu de terrain, qui avait contribué à l’exploit des Lions de l’Atlas au Mondial 2022, n’a plus de temps de jeu à Manchester United et ses prestations sont pour le moins décevantes.

C’est le cas également de Sofyan Boufal, qui avait contracté une blessure en Coupe d’Afrique 2023, et qui ne figure plus dans le onze de départ d’Al Rayyan. La situation de Tarik Tissoudali n’est pas non plus enviable. Également en manque de jeu, le joueur risque de perdre sa place en sélection, d’autant plus que plusieurs attaquants marocains se distinguent actuellement avec leurs clubs, comme Abderrazak Hamdallah, Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi ou encore Youssef En-Nesyri.

Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui, blessés depuis plusieurs semaines, peuvent également ne pas figurer sur la liste des joueurs retenus pour les prochains amicaux.

Rappelons que Walid Regragui dévoilera sa prochaine liste le 14 mars courant. La sélection marocaine disputera deux matches amicaux face à ses homologues de l’Angola et de la Mauritanie, respectivement les 22 et 26 mars prochain au grand stade d’Agadir. Ces deux rencontres s’inscrivent dans les préparatifs des Lions de l’Atlas en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026.

L’équipe nationale, qui a été éliminée en huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée en Côte d’Ivoire, évolue dans le groupe E de ces éliminatoires, aux côtés de la Zambie, la Tanzanie, le Niger et le Congo.

H.M.