Liga: Bellingham et Joselu (Real Madrid) présents contre Valence

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, et l’international espagnol, Joselu, absents ces deux dernières semaines en raison de blessures, renforceront l’équipe samedi contre Valence dans le cadre de la 27ème journée de la Liga.

« Carvajal et Camavinga, indisponibles la semaine dernière pour sanction, et Joselu et Bellingham (blessés), sont de retour. L’effectif est au complet », a annoncé, vendredi, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, lors d’une conférence de presse.

« Bellingham est en forme. Il est vrai qu’il ne s’est pas beaucoup entraîné avec l’équipe cette semaine, mais il est au mieux de sa forme, à l’aise avec sa cheville et il jouera demain », a confirmé le coach italien.

« En tenant compte des blessures, il faut garder à l’esprit que le groupe n’a jamais baissé les bras malgré les difficultés. Avec cette dynamique ça peut être une saison très positive », a-t-il soutenu.

Toutefois, Ancelotti a mis l’accent sur l’importance du match contre Valence pour avancer vers le premier objectif de la saison : remporter le titre du championnat.

« Le match contre Valence est très important à ce stade de la saison. Chaque match revêt une plus grande importance », a reconnu l’entraîneur italien.

Après 26 matchs, le Real Madrid est leader solide du championnat espagnol avec 65 points obtenus de 20 victoires et 5 nuls contre une seule défaite.

Les Blancs disposent de 6 points d’avance sur Gérone et 8 sur FC Barcelone.