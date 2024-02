Vandalisme à Tétouan: le Raja écope d’une lourde sanction

Le Raja de Casablanca a écopé ce mercredi d’une lourde sanction suites aux actes de vandalisme qui on eu lieu samedi dernier, en marge du match qui a opposé les Verts au MAT.

La commission de discipline de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a condamné le Raja à quatre matchs à huis clos et une amende de 50.000 dirhams. Le MAT, de son côté, a écopé d’une amende 30.000 dirhams pour utilisation de fumigènes et jet de projectiles.

A noter que 29 supporters, dont quatre mineurs, ont été interpellés pour leur implication dans ces actes de vandalisme qui ont émaillé la rencontre.

Rappelons que le MAT et le Raja se sont neutralisés, un but partout, samedi soir au stade Saniat R’mel de Tétouan, en match de la 21e journée de la Botola. Les visiteurs ont ouvert la marque à la 7è minute grâce à El Mehdi Maouhoub, avant que Mouad Goulouss ne marque le but de l’égalisation à la 84è minute.

Au terme de ce nul, le Raja est deuxième du classement avec 45 points, derrière l’AS FAR, avec 46 unités.

