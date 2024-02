Où en est la blessure de Hakim Ziyech ?

Après plusieurs semaines d’absence pour cause de blessure, Hakim Ziyech s’est totalement rétabli et est prêt à reprendre le chemin des pelouses.

Selon les médias turcs, le retour du Lion de l’Atlas permettra de mettre fin à ses tensions avec Galatasaray, rappelant que le club n’était pas satisfait de cette longue absence du joueur.

Pour rappel, Galatasaray avait annoncé que Ziyech ne sera pas disponible lors des prochains matchs du club à cause de la blessure contractée face à la Zambie, lors de la phase de poules de la CAN 203. A cause de cette blessure, Hakim Ziyech aurait également raté un transfert vers l’Arabie Saoudite. Le joueur a en effet reçu une offre alléchante de 37,5 millions d’euros d’Al Shabab, assortie d’un contrat de deux ans. D’après plusieurs médias turcs, le Marocain était prêt à accepter et aurait même annoncé à son club, Galatasaray, son envie d’aller explorer de nouveaux horizons.

Hakim Ziyech avait eu une entorse au niveau de la cheville et a dû être remplacé dès le coup d’envoi de la 2ème mi-temps face à la Zambie. Malgré les efforts du staff médical de la sélection nationale, le joueur n’a pas pu participer au match des huitièmes face à l’Afrique du Sud. Son absence a d’ailleurs pesé sur l’équipe qui s’est finalement inclinée face aux Bafana Bafana, quittant ainsi la compétition.

