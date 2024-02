Fort succès de la 3e édition de « Casablanca Run » (VIDEO)

La capitale économique a accueilli la troisième édition de l’événement « Casablanca Run » organisé par Run City The 24 et 25 février, dans le but de promouvoir la santé et de propager un mode de vie sain à travers des activités sportives.

L’événement a vu la participation de groupes de course et de marche, d’associations sportives, d’entraîneurs sportifs et de champions nationaux, dans le but d’encourager autant de personnes que possible à pratiquer le sport.

L’initiative City Run a visé à accueillir plus de 10.000 participants, l’inscription étant gratuite et ouverte à tous les âges et toutes les capacités, pour encourager autant de personnes que possible à pratiquer le sport et à découvrir les lieux remarquables de la ville.