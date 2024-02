RS Berkane: Chaabani s’exprime avant le match contre Sekhukhune (Coupe de la CAF)

Par LeSiteinfo avec MAP

Les joueurs de la Renaissance sportive de Berkane (RSB) sont confiants et motivés avant le match prévu, dimanche à Polokwane, contre les Sud-africains de Sekhukhune United, comptant pour la 5ème journée du groupe D de la phase de poules de la Coupe de la CAF, a indiqué, samedi, l’entraineur du club orange, Mouine Chaabani.

«L’équipe est préparée physiquement et mentalement et donnera le meilleur d’elle-même pour décrocher la victoire et se qualifier au prochain tour à la tête du groupe», a déclaré M. Chaabani lors de la conférence de presse d’avant-match, tenue dans le stade Peter Mokaba à Polokwane (265 km de Pretoria).

Notant que deux joueurs seront absents durant ce match, à savoir Youssef El Fahli et Adil Tahif, il a indiqué que le groupe est bien préparé pour remédier à ce manque et maintenir le niveau de performance attendu.

Par ailleurs, l’entraineur tunisien a rappelé que Sukhukhkune United joue sa dernière chance pour se qualifier, ce qui en fait un adversaire redoutable, nécessitant une concentration maximale de la part de l’équipe de l’Oriental.

Pour sa part, le coach de Sukhukhkune United, Lehlohonolo Seema, a souligné que ce sera un grand match pour ses protégés qui affronteront une très bonne équipe, considérée comme favorite pour remporter le tournoi.

«RS Berkane est une équipe solide qui requiert de nous beaucoup de concentration pour la surmonter. Sa grande qualité est qu’elle s’adapte rapidement durant le match et peut créer des difficultés à n’importe quel moment», a-t-il ajouté.

Notant que son équipe doit impérativement gagner pour pouvoir passer au prochain tour, il a confié que cette tâche est possible à domicile grâce au support du public qui devrait venir nombreux regarder le match.

En décembre dernier, la RS Berkane a décroché un nul (1-1) chez les Diables noirs de Brazzaville, au Stade Alphonse Massamba Débat, dans un match comptant pour la 4ème journée de la phase de poules.

Avec ce nul et trois victoires dans les trois premières journées, la RSB garde la tête du groupe avec 10 points, mettant un pas important pour la qualification au prochain tour.

S.L.