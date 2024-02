Réda Slim rêve de jouer pour la sélection nationale

Réda Slim a confié qu’il rêve de rejoindre la sélection nationale et porter le maillot des Lions de l’Atlas. Dans une déclaration au site d’Al Ahly, l’ancien joueur de l’AS FAR a indiqué : «J’aimerai gagner le championnat et la ligue des champions et jouer pour la sélection de mon pays. C’est le rêve de tout joueur».

A noter que Réda Slim n’a pas participé à plusieurs matchs d’Al Ahly à cause de ses nombreuses blessures. La dernière en date est celle contractée face à Mamelodi Sundowns à l’African League. Souffrant d’une fracture au niveau de la clavicule, Réda Slim a dû subir une intervention chirurgicale qui l’a éloigné des pelouses pendant plusieurs mois.

Rappelons que l’attaquant a un contrat de quatre ans avec Al Ahly.

H.M.