Des changements prévus dans la prochaine liste de Walid Regragui

La sélection nationale disputera deux matches amicaux face à ses homologues de l’Angola et de la Mauritanie, respectivement les 22 et 26 mars prochain au grand stade d’Agadir. Ces deux rencontres s’inscrivent dans les préparatifs des Lions de l’Atlas en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026.

Selon des informations de Le Site info, Walid Regragui s’apprête à opérer certains changements sur sa prochaine liste. Certains joueurs feront leur retour en sélection tandis que d’autres seront retenus pour la première fois.

On apprend ainsi que le sélectionneur national compte faire appel à Soufiane Rahimi, Mourad Batna, Jaouad El Yamiq et Rabie Hrimate. En parallèle, Regragui ne serait plus satisfait du niveau de certains joueurs et pourrait les écarter du prochain stage de préparation.

Rappelons que l’équipe nationale, qui a été éliminée en huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée en Côte d’Ivoire, évolue dans le groupe E des éliminatoires du Mondial 2026, aux côtés de la Zambie, la Tanzanie, le Niger et le Congo.

H.M.