OM: le nouvel entraîneur est désormais connu

L’Olympique de Marseille a annoncé ce mardi la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur, en remplacement de Gennaro Gattuso.

«Entraîneur expérimenté aussi bien en club qu’en sélection, Jean-Louis Gasset a passé plus de 30 années sur différents bancs du championnat de France et à l’étranger. Ses expériences en tant qu’adjoint ou entraîneur principal des Girondins de Bordeaux, de l’AS Saint-Etienne, du Montpellier HSC ou du PSG ont fait de lui l’un des entraîneurs français les plus chevronnés et lui ont notamment permis de remporter 4 Championnats de France (2009, 2014, 2015, 2016), 2 Coupes de France (2015, 2016) et 4 Coupes de la Ligue (2009, 2014, 2015, 2016)», peut-on lire dans un communiqué du club.

Suite à cette nomination, Gasset, qui était sélectionneur de la Côte d’Ivoire avant d’être remercié pendant la phase de poules de la CAN 2023, a confié : «C’est un immense honneur pour moi de rejoindre ce club mythique qu’est l’Olympique de Marseille. J’ai hâte de commencer à travailler avec ce groupe pour préparer les prochaines échéances et donner le meilleur de nous-mêmes.»

H.M.