PSG: vers un départ d’Achraf Hakimi ?

Après Kylian Mbappé, un autre joueur clé du PSG pourrait plier bagage à la fin de la saison. Selon le journal espagnol «Defensa Central», Achraf Hakimi aurait annoncé à Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi son désir de quitter le club l’été prochain, soulignant que cette décision serait directement liée au départ de Mbappé.

De son côté, le Real Madrid suit l’affaire de très près et ne serait pas contre un retour du Lion de l’Atlas dans ses rangs.

Rappelons que selon Marca, Kylian Mbappé a déjà signé son contrat avec le Real Madrid qu’il rejoindra à partir du 1er juillet 2024. Cette signature aurait eu lieu il y a deux semaines, assure le média, précisant que le joueur du PSG rejoindra les Merengue pour cinq saisons. Marca confie également que l’attaquant sera le joueur le mieux payé du club : Mbappé touchera en effet entre 15 et 20 millions par an, en plus d’une prime de signature d’environ 50 millions d’euros. Des primes d’objectifs sont également prévues, apprend-t-on.

