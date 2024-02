Arbitrage du Real Madrid: le coup de gueule de Samir Nasri

Lors du match, mardi, du Real Madrid face à Leipzig en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, une décision de l’arbitre a déclenché une grosse polémique.

A la 2ème minute de jeu, un but de Benjamin Sesko, l’attaquant du club allemand, a été refusé pour un prétendu hors-jeu, ce qui a provoqué un véritable tollé sur la Toile. Plusieurs ont ainsi crié au scandale, estimant que le Real Madrid est toujours favorisé par l’arbitrage en Ligue des champions.

C’est le cas de Samir Nasri, l’ancien joueur de l’OM et de Manchester City. Le désormais consultant de Canal+ n’a en effet pas mâché ses mots pour souligner que l’arbitrage irait toujours dans le sens du Real Madrid.

«J’aurais bien aimé voir dans le sens opposé pour voir un peu la réaction. Je ne sais pas… je l’ai vu se passer contre Almeria en Liga où c’était un vol total. Mais là non. On va miser sur le fait qu’il va gêner le gardien de but… Peut-être même si je pense qu’il n’aurait pas pu intervenir. C’est fait, c’est fait. C’est le poids du club aussi. Ils ne sont pas arrivés là par hasard. Un peu plus difficile à siffler contre eux », a-t-il taclé.

Rappelons que le Real Madrid s’est imposé face à Leipzig sur le score de 1 à 0. L’unique but des Espagnols a été inscrit par Brahim Diaz.

H.M.