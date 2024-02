Youssef En-Nesyri au coeur d’une polémique après l’élimination des Lions

Youssef En-Nesyri, l’attaquant du FC Séville, a été l’auteur d’un doublé lundi soir, face à Rayo Vallecano pour le compte de la 23ème journée de la Liga.

Les réalisations d’En-Nesyri, signées lors de sa première apparition en club après l’élimination des Lions de l’Atlas de la CAN 2023, ont interpellé les Marocains.

«Pourquoi l’attaquant n’a pas été efficace avec les Lions de l’Atlas?», «Pourquoi n’a-t-il pas réussi à concrétiser les occasions de but pendant la CAN ? », «En-Nesyri est-il plus engagé en club qu’en sélection? », s’interrogent plusieurs supporters sur la Toile.

Plusieurs n’ont d’ailleurs pas encore digéré l’échec de la sélection nationale en huitièmes de finale face à l’Afrique du Sud, estimant que l’inefficacité offensive a provoqué cette élimination précoce.

Rappelons qu’En-Nesyri, suite à son doublé, a battu le record historique du plus grand nombre de buts marqués par un joueur marocain en Liga détenu précédemment par la légende du football marocain feu Larbi Ben Barek

H.M