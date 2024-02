Coupe d’Asie. Houcine Ammouta : « La Jordanie est capable d’atteindre la finale »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national de la Jordanie, le coach marocain Houcine Ammouta, a dit s’attendre à une confrontation laborieuse en demi-finale de la Coupe d’Asie des nations de football, mardi à Doha, notant cependant que les Nashama sont capables d’atteindre la finale.

« La Corée est un grand favori pour le titre, mais nous allons nous investir à fond pour poursuivre le rêve et réaliser l’exploit d’accéder à la finale”, a indiqué M. Ammouta lors de la conférence de presse d’avant-match, lundi à Doha.

« Ce sera un match complètement différent de notre rencontre au 1er tour (2-2). Les joueurs sont très motivés et ont à coeur d’écrire l’histoire à la fois pour leur pays et pour eux-mêmes”, a-t-il ajouté. Les deux équipes s’étaient affrontées au 1er tour, sans pouvoir se départager (2-2).

Au sujet de son effectif, Ammouta a fait savoir que l’attaquant vedette des Nashama, Moussa Al-Taamari, légèrement blessé lors du quart de finale contre la Tadjikistan, s’est remis de sa blessure et sera prêt contre la Corée, contrairement à Ali Alwane et Salim Al-Ajjali qui ne seront pas de la partie pour cumul de cartons jaunes.

Evoquant les atouts de son groupe pour espérer venir à bout des Coréens, le technicien marocain a souligné que la fraîcheur physique, la concentration et la discipline tactique sont à même de faire la différence, rappelant que la Corée reste sur deux longs matches de plus de 120 minutes chacun, contre l’Australie et l’Arabie Saoudite.

Les Jordaniens ont atteint ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire, suite à leur succès en quarts contre le Tadjikistan par 1 but à 0. Leur aventure s’était arrêtée à deux reprises en quarts de finale, en 2004 et 2011.

La demi-finale Jordanie-Corée est prévue mardi à partir de 18h GMT, alors que le coup d’envoi de la seconde demi-finale, devant opposer l’Iran au Qatar, pays hôte et tenant du titre, sera donné mercredi à la même heure.