Mondial 2026: découvrez le calendrier des matchs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le calendrier des 104 matchs de la Coupe du monde de football de 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, a été dévoilé dimanche à Miami.

Le match inaugural de ce prochain Mondial aura lieu le 11 juin 2026 à Mexico, au stade Azteca. La sélection nationale mexicaine y participera.

La finale aura lieu le 19 juillet au stade MetLife, dans le New Jersey aux Etats-Unis.

Il s’agit d’un nouveau format pour la FIFA. Pour la première fois, 48 pays sont qualifiés. Les trois pays hôtes, le Canada, les Etats-Unis et le Mexique sont qualifié d’office. Les équipes seront divisées en 12 groupes de 4 équipes.

Le Canada sera l’hôte de 10 matchs de la phase de groupe: cinq à Toronto et cinq à Vancouver. Puis, trois matchs de la phase éliminatoire seront joués dans ce pays: deux à Vancouver et un à Toronto.

Vancouver obtiendra un match des 32es de finale et un match des 16es de finale. Toronto aura un duel des 32es de finale.

De plus, les matchs seront disputés aux quatre coins de l’Amérique du Nord dans un total de 16 villes. Les autres villes hôtes sont Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami et New York, aux États-Unis, ainsi que Monterrey, Mexico et Guadalajara, au Mexique.

S.L.