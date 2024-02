Lionnes de l’Atlas : Ghizlane Chebbak rejoint Levante (PHOTO)

Le rêve se réalise enfin pour Ghizlane Chebbak. La capitaine des Lionnes de l’Atlas va connaître une première expérience en Europe avec le club de Levante Las Planas (10e au championnat de première division espagnole).

Le club espagnol a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. « Nous renforçons le milieu de terrain avec l’arrivée de Ghizlane Chebbak, capitaine de l’équipe nationale du Maroc, et ex-joueuse de l’AS FAR Rabat, Bienvenue », a écrit le Levante Las Planas sur sa page Instagram. À noter que Ghizlane Chebbak rejoindra à Levante, l’autre marocaine Anissa Lahmari.

Âgée de 33 ans, Ghizlane Chebbak a joué dans différents clubs marocains dont le Rachad Bernoussi, le Raja Ain Harrouda, le Wydad et le Raja Casablanca, le Club municipal de Laâyoune, le Nassim club sportif, avant de rejoindre l’AS FAR avec qui elle a disputé 12 saisons et a pu remporter plusieurs titres nationaux et continentaux.

Pour rappel, Ghizlane Chebbak est la fille de Larbi Chebbak, ex-joueur de l’équipe nationale du Maroc durant les années 70.