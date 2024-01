Achraf Hakimi s’excuse auprès des Marocains (PHOTO)

Quelques heures après la terrible élimination en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Achraf Hakimi a tenu à adresser un message d’excuse au peuple marocain.

« Aujourd’hui est un jour très difficile et triste pour notre élimination. Je tiens à m’excuser pour le penalty, j’ai pris la responsabilité d’aider l’équipe, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. Je tiens à remercier tout le peuple marocain pour son soutien, en particulier toutes les personnes qui sont venues en Côte d’Ivoire. Nous nous relèverons et reviendrons plus forts pour la suite ! Insha’Allah Dima Maghrib ! Et bonne chance à l’équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition », souligne Achraf Hakim sur ses comptes Twitter et Instagram.